В компании Volkswagen рассказали о продажах своих автомобилей в этом году на китайском рынке. Как оказалось Volkswagen установил рекорд продаж на китайском рынке, реализовав на нем три миллиона автомобилей в 2017 году.

Представители компании рассказали, что больше всего на территории КНР пользуются спросом внедорожники и лимузины.

В дальнейшем производитель рассчитывает на увеличение продаж за счет вывода новых электрокаров, которых в компании запланировали создать немало.

Мировые продажи Volkswagen в ноябре выросли на 11,1% до 995 900 реализованных авто.

За одиннадцать месяцев года было продано по всему миру 9,74 миллиона автомобилей, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 3,9%.