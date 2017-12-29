Российские аналитики из Автостат провели исследование по продажам автомобилей китайских компаний по итогам прошлого месяце и пришли к выводу, что продажи китайских авто в России в ноябре выросли на 26%.

В количественном выражении показатель продаж таких автомобилей составил 3 200 единиц. Аналитики отмечают, что рост продаж «китайцев» наблюдается уже третий месяц подряд.

Лидирует на российском рынке марка Lifan, которая в ноябре заняла долю 54%. Объем реализованных авто Lifan составил 1 750 ед., что хуже на 3%.

На второй строчке с существенным отрывом располагается Chery с показателем 604 проданных машины, что больше на 97%.

Бренд Haval располагается на третьей позиции с результатом 204 авто. У компании Geely показатель реализованных машин составил 169 ед., что хуже на 17%.

Также в списке оказались: DFM (152 шт.; +162%), Changan (116 шт.; +115%), Zotye (88 шт.; +138%), Foton (69 шт.; +331%), FAW (40 шт.; +5%), Brilliance (37 шт.; +28%), Hawtai (4 шт.).