В скором времени состоится премьера кросс-версии Ford Figo

Компания Ford готовит новый псевдокроссовер и он будет создан на базе существующего компактного хэтчбека Ford Figo, который продается на индийском рынке.

В сети появились шпионские снимки новой модели от Ford и это кросс-версия Ford Figo, которая в отличии от классической модели получила рейлинги на крыше, некоторые изменения в салоне и иную решетку радиатора.

Также в псевдокроссовере будет увеличен дорожный просвет и появится новая мультимедийная система с большим сенсорным экраном на центральной консоли.

По предварительным данным подкапотное пространство Figo Cross будет занимать 1,2-литровый мотор мощностью 95 л.с.

Презентация новой модели намечена на 2018 год, но точной даты, а также название модели пока неизвестно.

На индийском рынке классический субкомпактный хэтчбек Ford Figo предлагается с тремя моторами, два из них бензиновых 1,2 и 1,5-литра, и один дизельный объёмом 1,5 л.

Источник