Представители компании Nissan общаясь с зарубежными журналистами анонсировали для полноразмерного пикапа новый двигатель, которые будет экономичнее нынешних. Так, стало известно, что Nissan Titan получит более экономичный мотор V6 от Frontier.

Шестицилиндровый двигатель придет на смену восьмицилиндровому агрегату.

Первой новый более экономичный мотор получит европейская версия модели Frontier, известная под названием Navara, а позднее этот двигатель появится и в Nissan Titan.

Сейчас пикап предлагается с 5,6-литровым V8 с отдачей 390 л.с. Его стоимость на американском рынке стартует от 29 580 долларов или 1,75 миллиона рублей.

Характеристики нового двигателя в компании не раскрывают.