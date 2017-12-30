В России стартовали продажи Lifan Solano с новым двигателем‍

В России появилась новая версия седана Lifan Solano II с новым мотором. Теперь «четырехдверка» предлагается с 1,5-литровым 100-сильным и 1,8-литровым новым 133-сильным моторами.

Новое поколение Solano II в России появилось еще осенью 2017 года и изначально модель предлагали только с 100-сильным мотором, но теперь этот седан стал доступен с мотором мощностью 133 л.с.

Для нового двигателя трансмиссия предлагается пятиступенчатая механическая или вариатор.

Как сообщил директор Lifan Motors Rus Ван Сяолун, новый мотор для Solano II доступен в комплектациях Comfort и Luxury.

Цена за Lifan Solano II с 1,8-литровым мотором составляет от 674 900 рублей.