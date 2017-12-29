BYD опубликовала фотографии салона нового кроссовер Tang

Не так давно китайская компания BYD опубликовала первые официальные изображения с экстерьером нового компактного кроссовера, а сегодня производитель показал изображения с салоном нового Tang.

Судя по опубликованным изображениям автомобиль в салоне получит полностью цифровую приборную панель, а также большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Кроме этого, в интерьере присутствуют необычные вертикальные дефлекторы обдува. Напомним, что кроссовер выполнен в стилистике концепта Dynasty, показанного в этом году.

Известно, что у модели будет гибридная версия. В продаже новинка BYD Tang появится в следующем году. Другие подробности об автомобиле портал ТвоёАвто сообщал ранее.