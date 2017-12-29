Hyundai Ioniq 2018 станет самым дешевым гибридным хэтчбеком на рынке

На американском рынке Hyundai Ioniq 2018 модельного года получил ценник от 25,8 тысяч долларов. На рынке Великобритании эта модель оценивается от 25 000 фунтов стерлингов.

Гибридный бюджетный хэтчбек от корейской компании в США может стать лучшей медалью в своем классе, и в этом ей поможет низкий расход топлива и просторный салон.



Гибридный автомобиль оборудован установкой, в составе которой располагается 1,6-литровый ДВС мощностью 105 лошадиных сил и электродвигатель с отдачей 61 лошадиная сила.

Ранее сообщалось, что гибридный Hyundai Ioniq признан«Лучшим женским автомобилем 2017 года» признан