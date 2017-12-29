Специалисты из «АвтоРевю» провели краш-тест LADA Vesta SW Cross и в этот раз машину испытали на боковой удар.
Эксперты «АвтоРевю» на видео показали краш-тест LADA Vesta SW Cross
29.12.2017 13:07
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В тестах приняла участие версия с четырьмя подушками безопасности. Во время испытания таран массой в 950 кг был разогнан катапультой до скорости 50 км/ч.
Во время удара подушки сработали штатно и датчики на манекене показали, что критических нагрузок не было.
Все испытанные манекеном нагрузки оказались ниже принятых в РФ и как считают в «АвтоРевю», LADA Vesta SW Cross образцово защитила водителя.
Все испытания были засняты на видео и его можно посмотреть на официальном канале портала «АвтоРевю».
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