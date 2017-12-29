Эксперты «АвтоРевю» на видео показали краш-тест LADA Vesta SW Cross

Специалисты из «АвтоРевю» провели краш-тест LADA Vesta SW Cross и в этот раз машину испытали на боковой удар.

В тестах приняла участие версия с четырьмя подушками безопасности. Во время испытания таран массой в 950 кг был разогнан катапультой до скорости 50 км/ч.

Во время удара подушки сработали штатно и датчики на манекене показали, что критических нагрузок не было.

Все испытанные манекеном нагрузки оказались ниже принятых в РФ и как считают в «АвтоРевю», LADA Vesta SW Cross образцово защитила водителя.

Все испытания были засняты на видео и его можно посмотреть на официальном канале портала «АвтоРевю».

