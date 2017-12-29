Шесть компаний изменили цены на авто в РФ во второй половине декабря

Российские аналитики провели мониторинг цен на автомобили во второй половине декабря и выяснили, что за этот период цены изменили шесть компаний. Так стало известно, что шесть компаний изменили цены на один или несколько автомобилей в РФ во второй половине декабря.

Согласно данным Автостата, за отчетный период выросли цены на 6,8-7,6% на кроссовер Haval Н2. Автопроизводитель Geely увеличил цены на кроссовер Emgrand Х7.

В данном случае удорожание составило 2,1-3,6%. Не изменилась цена только на версию Emgrand Х7 с 2,4-литровым мотором.

Японская марка Toyota переписала ценники в большую сторону на кроссовер RAV4 в комплектациях Exclusive, Style и «Престиж».

Удорожание составило до 0,4%. Также подорожал на российском рынке Volkswagen Passat Variant в связи с тем, что были прекращены поставки модели с 1,4-литровым турбированным мотором.

Таким образом, минимальная цена на автомобиль выросла на 7,9%. На 0,1% стали дороже версии Amarok — Canyon и Comfortline, а комплектация Trendline подешевела до 4,3%.