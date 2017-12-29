В BMW могут открыть производство в Подмосковье на особых условиях

Власти Подмосковья предлагают компании BMW построить завод полного цикла в регионе и для этого они готовы предложить особые условия.

Немецкий автопроизводитель на данном этапе рассматривает три российских региона для строительства нового предприятия, на котором будут производить автомобили BMW по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Для привлечения инвестиций, власти Подмосковья уже отправили особое предложения руководству компании, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Сейчас в Подмосковье в Солнечногорском районе ведется строительство завода Mercedes-Benz и его планируют запустить уже в 2019 году.