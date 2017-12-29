Власти Подмосковья предлагают компании BMW построить завод полного цикла в регионе и для этого они готовы предложить особые условия.
В BMW могут открыть производство в Подмосковье на особых условиях
29.12.2017 12:29
231 0
Немецкий автопроизводитель на данном этапе рассматривает три российских региона для строительства нового предприятия, на котором будут производить автомобили BMW по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.
Для привлечения инвестиций, власти Подмосковья уже отправили особое предложения руководству компании, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Сейчас в Подмосковье в Солнечногорском районе ведется строительство завода Mercedes-Benz и его планируют запустить уже в 2019 году.
Комментарииcomments powered by HyperComments