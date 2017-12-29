В Новом поколении хэтчбека A-Class от компании Mercedes-Benz будет широкая моторная гамма и два типа подвески.
Новый Mercedes-Benz A-Class получит 2 типа подвески и 11 моторов
29.12.2017 12:13
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Как удалось узнать Autocar, на автосалоне в Женеве немецкий автопроизводитель покажет новую генерацию хэтчбека A-Class и в нем будет реализована многорычажная подвеска, такая система станет доступна и для спортивных версий.
Классические версии компактного автомобиля получат более простой вариант подвески, о чем сообщает Autocar со ссылкой на главу отдела компактных автомобилей компании Mercedes-Benz.
Также для A-Class готовят пять бензиновых моторов, четыре дизельных и два высокопроизводительных бензиновых ДВС для версий A35 и A45.
В новой генерации Mercedes-Benz A-Class появится цифровая панель приборов, мультимедийная система, новые системы безопасности, а сам автомобиль станет просторней и в нем будет улучшена шумоизоляция.
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