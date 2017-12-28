Электрокар на базе Corvette получил 800-сильный мотор

В следующем месяце на выставке CES 2018 будет показан один из самых быстрых электрических автомобилей — Genovation GXE. Разработкой этой модели занимается компания Genovation Cars, и за основу своего электрокара она использует Chevrolet Corvette.

Предсерийная модель нового купе Genovation GXE получит два электрических мотора, семиступенчатую механическую коробку или автоматическую трансмиссию с двумя сцеплениями.

По заявлению представителей компании суммарная мощность силовой установки нового Genovation GXE составит 800 лошадиных сил.

Разгон от 0 до 100 км/ч будет происходить менее чем за 3 секунды, а запас хода гиперкара будет около 300 километров.

Ранее представленное купе Genovation стало самым быстрым электрокаром в мире среди моделей, которым можно ездить по дорогам общего назначения.

Тогда рекорд поставили на модификации с 600-сильной силовой установкой и аккумулятором с запасом хода в 210 км.

В основе предыдущего купе лежал Corvette 2006 года и его на дороге смогли разогнать до 300,3 км/ч. В новой его модификации, которую покажут на CES 2018 максимальная скорость будет составлять 354 км/ч.



‍