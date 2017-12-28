Во Владивостоке начнут выпускать кроссовер Mazda CX-9‍

Благодаря одобрению типа транспортного средства (ОТТС), появившемуся в базе Росстандарта, стало известно, что на заводе во Владивостоке может начаться крупноузловая сборка третьей модели и ею станет кроссовер Mazda CX-9.

Сейчас на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» собирается седан Mazda 6 и кроссовер Mazda CX-5.

Недавно ОТТС получил кроссовер Mazda CX-9 и в документе указано, что его сборка будет осуществляться в Приморском крае, а в этом регионе автомобили Mazda сходят только с существующего предприятии Mazda-Sollers во Владивостоке.

Напомним, что на российском рынке кроссовер CX-9 предлагается с 2,5-литровым мотором с 231-сильной отдачей.

Он работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. На данный момент российские дилеры японской компании предлагают CX-9 японской сборки.