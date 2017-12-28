Производство седана Chevrolet Volt завершится в 2022 году

Американский автопроизводитель по всей видимости не будет разрабатывать третье поколение гибридного седана Chevrolet Volt.

Модель на конвейерной линии существует с 2010 года и сейчас на рынке предлагается вторая генерация гибрида, но как удалось узнать Autoguide, концерн General Motors не намерен продолжать серию Volt и свое существование он прекратит в 2022 году.

До 2023 года GM представит 20 новых «зеленых» моделей и в утвержденном списке седан Chevrolet Volt не присутствует.

По всей видимости на его смену придёт полностью другая модель, но не исключено, что она тоже будет называться Volt.

Стоит отметить, что в прошлом месяце электрический Chevrolet Bolt продавался лучше, чем гибридный Chevrolet Volt.