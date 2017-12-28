Компания Lexus начала заключать контракты на покупку флагманского седана Lexus LS. Эта модель поступит в продажу в РФ в трех модификациях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport.
Названы цены и комплектации нового седана Lexus LS в России
28.12.2017 21:50
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Базовая версия LS 350 будет предлагаться с атмосферным V6 объёмом 3,5-литра мощностью 315 лошадиных сил.
Версия LS 500 AWD будет доступна с полным приводом и турбированным V6 3,5-литра, мощность этого мотора 421 л.с.
Оба вышеуказанных мотора сочетаются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также для модели предлагается в качестве опции пневматическая подвеска.
Версия LS 500 AWD F Sport также доступна с системой полного привода и турбированым 3,5-литровым мотором.
Минимальная стоимость седана 5 539 000 рублей, версия LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport оценена от 7 026 000 рублей до 9 295 000 рублей.
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