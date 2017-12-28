В компании Alfa Romeo работают над созданием нового флагманского кроссовера, о котором появились первые подробности. По данным инсайдеров, компания Alfa Romeo готовит 400-сильного конкурента Audi Q7.

Новая флагманская модель из сегмента кроссоверов будет построена на удлиненной версии шасси, которое было использовано в моделях Stelvio и Giulia.

В движение новинка будет приводится гибридной системой в составе которой окажется двухлитровый бензиновый двигатель с турбонагнетателем с электроприводом.

Также будет использоваться 48-вольтовая бортовая энергосистема. Мощность силовой установки будет от 350 до 400 л.с. в зависимости от настроек.

Предварительные сроки выхода флагмана пока неизвестны.