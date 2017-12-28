Модели Volkswagen Polo и Skoda Rapid‍ отзывают в России

На территории РФ объявлено действие новой отзывной кампании, о которой сообщает Росстандарт. На этот раз в России отзывают более 26 тыс. Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid.

В сообщении Росстандарта говорится, что Volkswagen отзовет 16 065 автомобилей Volkswagen Polo Sedan, а SKODA отправит на ремонт 9 973 SKODA Rapid.

Под отзыв попали автомобили, проданные на российском рынке в 2017 году.

«Причиной отзыва транспортных средств является ненадлежащим образом сваренная буксирная проушина, вложенная в комплект бортового инструмента» — сообщает Росстандарт.

При использовании буксирной проушины есть вероятность её обрыва из-за воздействия тягового усилия при буксировке.

Владельцев отзывных авто проинформируют о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения замены буксирных проушин.