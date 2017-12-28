На CES 2018 китайцы представят конкурента Renault Twizy

В январе на международной выставке потребительской электроники будет показан конкурент электрическому автомобилю Renault Twizy.

Китайская компания Beijing LinkData Technologies показала тизер своей модели, которая получила название U-Bike.

Публичный показ электрокара состоится на выставке потребительской электроники CES 2018 в Лас-Вегасе, это мероприятие начнет работу 9 января.

Об U-Bike информации пока практически нет, но известно, что у него будет запас хода до 100 км, длина 920 мм и масса 180 кг. Исходя из тизера маленький электрокар получит оптику большого размера и открытую кабину.

Renault Twizy весит 450 кг и его 5-сильный электрический мотор может разогнать автомобиль до 45 км/ч. Версия с 17-сильным мотором получила максимальную скорость 80 км/ч.