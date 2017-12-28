Suzuki подготовила к автосалону в Токио несколько новинок

Компания Suzuki для автосалона в Токио подготовила три концепта, созданных на существующих моделях. В январе на тюнинг-шоу японский автопроизводитель покажет три новинки, которые возможно станут серийными. В частности на мотор-шоу приедет концепт кроссовера XBee, микровэн Spacia и хэтчбек Swift.

Все три модели получили эксклюзивные решения и специальное оборудование. В кроссовере XBee повился багажник на крыше для перевозки лыж или сноуборда. Также в этой модели изменили радиаторную решетку и окраску кузова.



В концептуальной версии Spacia добавили затемнённую оптику, багажник на крыше и внедорожные покрышки, а сам концепт позиционируется как автомобиль для любителей активного отдыха.

Третьим концептом, который будет выставлен на показ на Токийском автосалоне стал уже известный в ЕС Suzuki Swift.

Этот хэтчбек выкрасили в те же цвета, что и мотоцикл Suzuki GSX-S1000 ABS, и установили пластиковый аэродинамический обвес.

Также для Токийского автосалона подготовила девять новинок компания Daihatsu.