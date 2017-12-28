Компания Suzuki для автосалона в Токио подготовила три концепта, созданных на существующих моделях. В январе на тюнинг-шоу японский автопроизводитель покажет три новинки, которые возможно станут серийными. В частности на мотор-шоу приедет концепт кроссовера XBee, микровэн Spacia и хэтчбек Swift.
Suzuki подготовила к автосалону в Токио несколько новинок
28.12.2017 13:39
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Все три модели получили эксклюзивные решения и специальное оборудование. В кроссовере XBee повился багажник на крыше для перевозки лыж или сноуборда. Также в этой модели изменили радиаторную решетку и окраску кузова.
В концептуальной версии Spacia добавили затемнённую оптику, багажник на крыше и внедорожные покрышки, а сам концепт позиционируется как автомобиль для любителей активного отдыха.
Третьим концептом, который будет выставлен на показ на Токийском автосалоне стал уже известный в ЕС Suzuki Swift.
Этот хэтчбек выкрасили в те же цвета, что и мотоцикл Suzuki GSX-S1000 ABS, и установили пластиковый аэродинамический обвес.
Также для Токийского автосалона подготовила девять новинок компания Daihatsu.
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