Накануне в СМИ появилось сообщение о прекращении выпуска Лады Приоры в течении 2018 года. Ранее подобные сообщения также появлялись, и в компании опровергали эти слухи.

Впрочем, в этот раз «АвтоВАЗ» снова опроверг слухи о прекращении выпуска Priora. Представители пресс-службы компании снова заявили, что Лада Приора до сих пор востребована на рынке и пока будет спрос на неё она будет стоять на конвейере.

Стоит отметить, что в некоторых регионах России автомобиль Lada Priora остается в лидерах по продажам и только на рынке Северного Кавказа за десять месяцев года было продано почти четыре тысячи автомобилей Lada Priora.

Напомним, что на российском рынке модель оценена в 399 900 рублей.