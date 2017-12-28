Баварский автопроизводитель проводит тестовые испытания нового поколения хэтчбека BMW 1-Series в серийном кузове. Новое поколение BMW 1-Series заметили на зимних тестах, а фото тестов были опубликованы в Сети.

Уже известно, что в основе нового BMW 1-Series расположится ппереднеприводная платформа, а вот во внешности революционных изменений ожидать не стоит.

При этом в новой генерации будет увеличена колесная база, за счет которой пространства в салоне станет больше.

Линейка двигателей как ожидается будет представлена новыми трех- и четырехцилиндровыми моторами.

Премьера BMW 1-Series нового поколения запланирована на конец 2018 года, а на рынке хэтчбек появится в начале 2019 года и будет конкурентом Audi A3, Mercedes A-Class и VW Golf.