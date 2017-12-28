УАЗ «Пикап» — лидер российского рынка пикапов в 2017 году

Российские аналитики опубликовали результаты продаж автомобилей в сегменте пикапов по итогам 11 месяцев 2017 года. Согласно отчетным данным Автостата, УАЗ «Пикап» стал лидером российского рынка пикапов за 11 месяцев 2017 года.

За отчетный период пикап был продан в количестве 3 129 единиц. В прошлом месяце отечественная модель разошлась тиражом в количестве 624 единиц, что также позволило ей занять лидирующую позицию в сегменте, опередив Toyota Hilux.

Японский пикап в ноябре был реализован в количестве 367 единиц, а за 11 месяцев – 3 097 экземпляров. Таким образом Toyota Hilux опустился на второе место в ноябре и за 11 месяцев года.

В тройке лидеров с существенным отставанием от лидеров расположился Mitsubishi L200 с результатом 297 и 1 411 проданных штук в ноябре и за 11 месяцев года.