Bentley Bentayga 2019 модельного года получит бензиновый V8

В Bentley решили для своего единственного внедорожника Bentayga расширить моторную гамму и по неподтверждённым данным в 2018 году будет представлена версия с бензиновым V8.

Сейчас роскошный кроссовер предлагается с 6,0-литровым бензиновым моторомW12 и 4,0-литровым дизелем V8.

Но по данным зарубежных автомобильных порталов, в 2018 году выйдет бюджетная версия Bentley Bentayga с 4,0-литровым бензиновым V8, который уже можно встретить на модели Porsche Cayenne и недавно представленном Lamborghini Urus.

В Cayenne этот двигатель выдает 550 л.с., а в Lamborghini Urus мощность этого двигателя довели до 650 лошадиных сил.

Стоит отметить, что все эти три модели созданы на одной платформе MLB и в теории установка нового ДВС в Bentayga не должна быть сложной для специалистов Bentley.

Также есть информация, что Bentayga получит гибридный мотор, базирующийся на 2,9-литровом ДВС. Отдача этой гибридной силовой установки 462 лошадиные силы и 700 Нм крутящего момента.