Автопроизводитель Hyundai сообщил об объёмах производства автомобилей на российском предприятии в 2017 году. Так, стало известно, что производство автомобилей на заводе Hyundai в РФ в 2017 году выросло на 13% в сравнении с прошлым годом.
Производство автомобилей Hyundai в РФ в 2017 году выросло на 13%
28.12.2017 12:09
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В количественном выражении объёмы производства составили 233 500 единиц.
Из общего количества выпущенных на производственной площадке в Санкт-Петербурге автомобилей 131 500 единиц было собрано моделей марки Hyundai.
Еще 100 тысяч авто пришлось на модели Kia. Планируется, что в 2018 году выпуск автомобилей на петербургском заводе вырастет до 235 тысяч авто, что на 1% больше. Ранее стало известно, что в 2017 году Hyundai продала в кредит каждый второй автомобиль.
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