Koenigsegg показала краш-тесты гиперкара за $1,9 млн

Производитель гиперкаров показал на видео как проводит краш-тесты гиперкара Regera, модель тестируют на прочность не только об несминаемые барьеры, но также бьют тяжелым молотком.

На свой страничке в Instagram Koenigsegg опубликовала ролик с тестов Koenigsegg Regera. Автомобиль подвергают жестким испытаниям не только в лаборатории, но также и на дороге.

В видео видно как наносят по кузову удары молотком, бьют гиперкар в лабораториях и тестируют на повреждения на ямах.

Стоит отметить, что стоимость Regera составляет от 1,9 млн долларов и таких автомобилей выпущено всего 80 единиц.

«Сердцем» модели является гибридная силовая установка с 5,0-литровым твин-тубо V8 и тремя электрическими моторами.

Суммарная мощность гибрида 1500 л.с. 2000 Нм крутящего момента, а это позволяет гиперкару совершить разгон от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды.