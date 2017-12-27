Опубликованы фото кроссовера Mahindra на базе SsangYong Tivoli

В распоряжении зарубежных автомобильных изданий оказались снимки нового кроссовера, который готовит индийская компания Mahindra. Новинкой будет кроссовер, построенный на базе SsangYong Tivoli.

Сейчас индийский паркетник носит индекс S201. Выход кроссовера на рынок Индии запланирован на 2018 год. Стоит напомнить, что Mahindra владеет компанией SsangYong.

Сейчас известно, что новая модель получит две модификации, одна из которых будет обычная, а вторая – удлиненная.

Пока S201 тестируется в виде тестового мула в кузове SsangYong Tivoli с небольшими изменениями. Не исключается, что новый кроссовер станет по сути перелицованным SsangYong Tivoli.

По предварительным данным моторная гамма будет представлена дизельным 1,6-литровым, 1,2-литровым турбодизелем и дизельным 1,5-литровым моторами.

На индийском рынке модель будет конкурентом Hyundai Creta, Renault Captur и Honda BR-V.