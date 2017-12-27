«GM-АвтоВАЗ» сообщил о повышении цен на внедорожник Chevrolet Niva с 1 января и это уже будет новое удорожание, так как с 1 декабря автомобиль прибавил в цене пять тысяч рублей.
Внедорожник Chevrolet Niva с 1 января 2018 года снова подорожает
27.12.2017 19:30
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Согласно официальной информации внедорожник Chevrolet NIVA в комплектации L с 1 января будет доступен по цене от 608 тысяч рублей.
Эта цена окажется больше на 10 тысяч рублей. На столько же подорожают и остальные комплектации. Так, самая дорогая версия модели получила ценник 770 900 рублей.
За эти деньги дилеры предложат автомобиль в исполнении GLC Special Edition, SE. Еще сообщается, что с первого января будет увеличен гарантийный пробег на Chevrolet NIVA до 50 тысяч километров или два года.
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