СМИ: «АвтоВАЗ» откажется от седана LADA Priora в 2018 году

Российские СМИ распространили информацию, о прекращении выпуска седана LADA Priora. Согласно этой информации «АвтоВАЗ» откажется от седана LADA Priora в 2018 году.

Сообщается, что автомобиль будет снят с производства в течении 2018 года. Всего в следующем году планируется выпустить порядка семи тысяч LADA Priora.

Отмечаем, что информация не является официальной и ранее подобные слухи появлялись не раз. При этом ранее представители АвтоВАЗа заявляли, что производство седана будет до тех пор, пока на него будет спрос.

Стоит отметить, что производство универсала и хэтчбека Приора уже прекращено, а седан предлагается на рынке в трех комплектациях с 1,6-литровыми моторами.

Стоимость седана составляет 399 900 рублей.