Автомобили Mini получили распечатанные на 3D-принтере детали‍

Британский автопроизводитель запустил для своих клиентов новый сервис персонализации существующих моделей, декоративные элементы будут создаваться на 3D-принтере на заводе в Германии.

Компания MINI открыла сервис MINI Yours Customised и с его помощью каждый может создать через программу индивидуальный элемент и отправить его через интернет на изготовление.

В сервисе предлагаются на выбор накладки на пороги, накладка на центральную консоль и картинка для дверных проекторов.

Все элементы изготавливаются в Германии на специальном оборудовании и ориентировочный срок изготовления элементов 2-3 недели. Полученные декоративные элементы можно установить самостоятельно или в сервисном центре.