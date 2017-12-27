Британский автопроизводитель запустил для своих клиентов новый сервис персонализации существующих моделей, декоративные элементы будут создаваться на 3D-принтере на заводе в Германии.
Автомобили Mini получили распечатанные на 3D-принтере детали
27.12.2017 17:03
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Компания MINI открыла сервис MINI Yours Customised и с его помощью каждый может создать через программу индивидуальный элемент и отправить его через интернет на изготовление.
В сервисе предлагаются на выбор накладки на пороги, накладка на центральную консоль и картинка для дверных проекторов.
Все элементы изготавливаются в Германии на специальном оборудовании и ориентировочный срок изготовления элементов 2-3 недели. Полученные декоративные элементы можно установить самостоятельно или в сервисном центре.
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