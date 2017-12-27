Появились первые фото салона внедорожника Jeep Grand Commander

В Сети были опубликованы шпионские снимки салона нового семиместного внедорожника Jeep Grand Commander. Семиместный внедорожник создается в первую очередь для китайского рынка, а его презентация состоится в следующем году.

Судя по фото у модели будет многофункциональный руль, электронный стояночный тормоз, а также подстаканники.

Посадочная формула будет 2+3+2. Создается внедорожник по мотивам концепта Jeep Yuntu Concept, представленного весной в Шанхае.

Товарный внедорожник будет немного отличаться от представленного концепта, но в целом дизайн будет похож.

Концепт был оборудован гибридной силовой установкой, но ожидается, что новый внедорожник получит не только гибридную версию, но и вариант с 2,0 и 3,0-литровыми ДВС.

Ожидается, что презентация Jeep Grand Commander будет проходить на автосалоне в Пекине в апреле 2018 года.