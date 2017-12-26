Бывшие топ-менеджеры Faraday Future создадут электрокар‍

Новую компанию создали бывший финансовый директор и технический директор. Оба они давно знакомы, и они вместе работали не только в Faraday Future, но также и в BMW.

О том, что планирует показать Evelozcity пока неизвестно, но презентацию стартапа и будущего продукта проведут на международной ежегодной выставке CES, которая начнет свою работу с 9 января 2018 года.

Напомним Faraday Future была основана кенийским миллиардером из Поднебесной Цзя Юэтином, который вложил в новые проекты больше чем мог себе позволить, и среди таких проектов оказалась компания Faraday Future.

В начале 2017 года Faraday Future показала электрический кроссовер FF 91, но пока эта модель так и не добралась до серийного производства и когда это случится пока неизвестно.