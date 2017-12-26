В Тольятти скоро стартует выпуск Lada Largus с высокой крышей

Вазовский Lada Largus вскоре получит новую версию, на которую ВИС-АВТО оформило сертификационные документы. Новая модификация Ларгуса была представлена на вставке Comtrans в этом году.

Фургон будет отличаться от других модификаций высокой крышей. Высота этой версии составит 1 930 мм, что на 280 мм больше, чем у стандартной модели.

Объём грузового отсека нового Lada Largus будет две тысячи литров. Создавался «высокий» Ларгус на базе обычного фургона специалистами дочерней ВИС-АВТО.

У машины все также шесть дверей, а крыша создана из стеклопластика. В документах указано, что для фургона с высокой крышей будет предложен восьмиклапанный двигатель ВАЗ-11189.

О стоимости новинки информации нет, также как и о точных сроках запуска её в серию.