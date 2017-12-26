Компания Uber продает свой убыточный бизнес

Компания Uber продает свое убыточное подразделение Xchange Leasing, которое занималось в США продажей и арендой автомобилей.

Как оказалось, созданный для привлечения новых водителей сервис оказался очень убыточным и по версии газеты The Wall Street Journal, его приобретает стартап Fair, который также занимается продажей и арендой автомобилей.

Стоимость сделки пока неизвестна, но по последним данным активы Xchange Leasing оцениваются в $400 млн.

Подразделение Xchange Leasing занимается лизингом автомобилей массового сегмента, но изначально рассчитывалось, что убытки компании будут составлять $500 на один автомобиль, фактически эта сумма составляет $9000.

Закрытие или продажа Xchange Leasing приведет к увольнению 500 сотрудников, что составляет 3% от общего штата Uber.

По последним данным с продажей подразделения 150 сотрудников перейдут на работу в Fair.