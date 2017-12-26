Kia назвала начальную цену нового фастбека Kia Stinger для России

Российский офис компании Kia начал прием заказов на новинку Kia Stinger, первые партии которой доберутся до дилеров в марте 2018 года. Сегодня Kia назвала рублевые цены на новый фастбек Kia Stinger и объявила о старте приема заказов.

Новая модель марки на российском рынке обойдется покупателям по цене от 1 999 900 рублей. За эти деньги фастбек будет доступен с двухлитровым двигателем и заднеприводной системой.

Мощность силового агрегата составит 248 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 353 Нм. Ускорение до первой сотни в таком исполнении будет за шесть секунд.

Как рассказали в компании для новой модели будет доступна и полноприводная система с 2,0-литровым двигателем, которая разрабатывалась специально для России.

Что касается самого дорогого или топового варианта, то он будет предложен с битурбированным шестицилиндровым двигателем с рабочим объёмом цилиндров 3,3 литра.

Мощность силового агрегата составит 370 л.с. при 510 Нм. Эта версия будет доступна только с полноприводной системой, а до первой сотни она ускорится за 4,9 секунды.

Именно Kia Stinger GT является самой быстрой моделью марки в истории. Фастбек получил в качестве трансмиссии только восьмискоростной автомат.