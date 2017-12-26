BMW подготовила новый 480-сильный мотор для BMW X3 М

Новое поколение кроссовера BMW X3 M получит мотор от седана BMW M3, об этом сообщает BMW Blog со ссылкой на собственные источники.

В 2018 году будет представлено новое поколение «заряженного» кроссовера BMW X3 M, и как удалось узнать авторитетному порталу, модель получит ДВС, который сейчас устанавливается на седане BMW M3 и купе BMW M4.

При этом для кроссовера 3,0-литровый мотор модернизируют и вместо нынешних 450 л.с. он будет выдавать 480 сил. В дальнейшем этот двигатель попадет в подкапотное пространство BMW X4 М.

Также стало известно, что 3,0-литровый мотор с увеличенной отдачей будут устанавливать на BMW M3 и BMW M4, которые уже представят в 2019 году.

К этому двигателю добавят еще электромотор и по предварительным данным мощность гибридной силовой установки будет свыше 500 л.с.