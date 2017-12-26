Стартовали продажи нового внедорожника Isuzu MU-X 2018 модельного года и в этой модели в отличии от предыдущей версии появился экономичный 1,9-литровый мотор.
Стартовали продажи внедорожника Isuzu MU-X 2018 модельного года
26.12.2017 21:23
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На китайском рынке компания Isuzu начала принимать заказы на полноприводный обновленный вариант внедорожника Isuzu MU-X.
В нем произошли небольшие изменения во внешности, но самое главное новшество оказалось в подкапотном пространстве.
Вместо 2,5-литрового мотора стали устанавливать 1,9-литровый турбированный дизель мощностью 163 л.с.
Трансмиссия в обновленном внедорожнике предлагается 6-ступенчантая механическая и шестидиапазонный «автомат» от Aisin.
Также Isuzu MU-X будет предлагаться и с 3,0-литровым 177-сильным дизельным мотором.
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