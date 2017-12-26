Стартовали продажи внедорожника Isuzu MU-X 2018 модельного года

Стартовали продажи нового внедорожника Isuzu MU-X 2018 модельного года и в этой модели в отличии от предыдущей версии появился экономичный 1,9-литровый мотор.

На китайском рынке компания Isuzu начала принимать заказы на полноприводный обновленный вариант внедорожника Isuzu MU-X.

В нем произошли небольшие изменения во внешности, но самое главное новшество оказалось в подкапотном пространстве.

Вместо 2,5-литрового мотора стали устанавливать 1,9-литровый турбированный дизель мощностью 163 л.с.

Трансмиссия в обновленном внедорожнике предлагается 6-ступенчантая механическая и шестидиапазонный «автомат» от Aisin.

Также Isuzu MU-X будет предлагаться и с 3,0-литровым 177-сильным дизельным мотором.