Самые опасные моменты на Нюрбургринге показали в 10-минутном видео

Одна из самых популярных трасс мира получила популярность за свою сложность и большое количество поворотов.

И естественно на ней случаются аварии и различные происшествия. Саму трассу Нюрбургринга построили еще в 1927 году. На данный момент ее протяжённость составляет 20,8 километров и в ней 73 поворота.

На этой трассе многие мировые автопроизводители тестируют свои прототипы и на ней ставят рекорды.

За историю Нюрбургринга на ней произошло множество ситуаций, которые за малым не закончились ДТП и на канале EMS Nordschleife TV был опубликован 10-минутный ролик с моментами, когда гонщики теряли управление и вылетали с дороги.

