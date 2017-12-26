Одна из самых популярных трасс мира получила популярность за свою сложность и большое количество поворотов.
Самые опасные моменты на Нюрбургринге показали в 10-минутном видео
26.12.2017 21:08
54 0
И естественно на ней случаются аварии и различные происшествия. Саму трассу Нюрбургринга построили еще в 1927 году. На данный момент ее протяжённость составляет 20,8 километров и в ней 73 поворота.
На этой трассе многие мировые автопроизводители тестируют свои прототипы и на ней ставят рекорды.
За историю Нюрбургринга на ней произошло множество ситуаций, которые за малым не закончились ДТП и на канале EMS Nordschleife TV был опубликован 10-минутный ролик с моментами, когда гонщики теряли управление и вылетали с дороги.
Комментарииcomments powered by HyperComments