В 2018 году в РФ стартуют продажи двух новых версий седана LADA Vesta

В следующем году российский автогигант начнет производство двух новых модификаций популярного седана LADA Vesta.

Сборка автомобиля будет происходить на заводе в Ижевске и на конвейерную линию станет кросс-версия седана LADA Vesta и спортивная версия.

Как удалось узнать агентству «Интерфакс», спортивная версия седана на линию попадет летом, а кросс-версия начнет производится в апреле.

Напомним, что базовая версия Vesta собирается в Ижевске с 2015 года. Кросс-версия впервые была показана на Московском автосалоне в 2016 году и она от классической модели отличается пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом и увеличенными колесными дисками.