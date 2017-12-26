Hyundai продолжает интриговать новым поколением четырехдверного хэтчбека Veloster, и в это раз она показала тизерный ролик новинки в новогоднем исполнении.
Новый хэтчбек Hyundai Veloster показали в новогоднем видеотизере
26.12.2017 11:10
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Новая генерация Hyundai Veloster будет официально представлена на автосалоне в Детройте в январе, но возможно на домашнем рынке модель покажут еще до Нового года.
Хэтчбек Veloster выполнен в новом корпоративном стиле корейской марки и в нем сохранилось уже привычное для этой модели отсутствие второй двери со стороны водителя.
В Hyundai Veloster будут устанавливать турбированный 1,4 и 1,6-литровые моторы, и предполагается, что для них будет предусмотрен семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.
Напомним, что на российском рынке хэтчбек Veloster не доступен с 2016 года и его автопроизводитель убрал с рынка из-за низкого спроса.
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