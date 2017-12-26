Mahindra готовит к премьере 9-местный кроссовер TUV300 Plus

Индийская компания Mahindra готовит к премьере новый кроссовер с 9-местным салоном. Сегодня в Сети появились первые шпионские снимки модели и первая информация.

Как стало известно, новинкой становится 9-местная версия кроссовера TUV300, которая получит приставку к названию Plus.

Отличается такая модификация от обычного кроссовера увеличенным задним свесом, а также неокрашенным передним и задним бамперами.

По некоторым данным неокрашенные бамперы будут предлагаться в базовой комплектации. По некоторым данным под капотом такого кроссовера расположится дизельный двухлитровый двигатель, мощность которого составит 120 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростную механику. Продажи нового кроссовера стартуют в 2018 году.