Как выбрать зимние шины

Вопрос, переходить на зимние колеса или оставить летний вариант, потерял свою актуальность. Теперь главный акцент делается на том, как сделать выбор зимних шин правильно. Поскольку общего решения проблемы не существует, как в случае с летними колесами, то выбор резины для езды зимой — задача сложная для новичков и опытных водителей.

Нешипованная резина и ее преимущества

Производители шин поставляют нешипованную резину для езды зимой 2 типов:

европейская;

скандинавская.

Европейские шины для зимы гарантируют хорошее сцепление с дорогой при мокром снеге или дожде. Резина имеет диагонально направленный рисунок и множество каналов для отвода жидкости. Многократно соединяясь между собой, каналы образуют сеть. Определить, что перед покупателем именно европейская зимняя резина, можно по внешнему виду. На поверхности будут тонкие прорези и грунтозацепы по краю шины.

Скандинавские вариант зимних колес предназначен для езды по дороге с обледенением либо тонким снежным настом. Рисунок менее рельефный, и в нем преобладают фигуры в виде многоугольников квадратной или ромбовидной формы. При движении автомобиля эти элементы благодаря относительно большой площади проламывают слой льда или снежного наста, достигают асфальта, а затем самостоятельно очищаются.

Применимость шипованной резины на отечественных дорогах

При выборе шипованной резины первоначально учитываются 2 фактора — активность пользования транспортным средством и погодные условия, характер зимы. Качественная шипованная резина с глубоким рисунком протектора хороша для областей, в которых зимой отмечается сухая погода, а ездить часто приходится по слою наледи.

На дорогах, большую часть которых покрывает смесь из снега и грязи, использование шипованных колес малоэффективно. Шипы плохо и неравномерно достают до дорожного полотна, из-за чего сцепление ухудшается. В этом случае лучше отдать предпочтение нешипованной зимней резине.

Маркировка

На зимние шины производитель наносит специальную маркировку:

дату выпуска — 4 цифры на боковой части;

степень износостойкости в единицах — цифровое обозначение 100 говорит о том, что шина успешно прослужит 1 сезон;

индекс скорости — буквы от N (до 140 км/ч) до ZR (свыше 240 км/ч);

нагрузка, показывающая процент допустимого давления на каждое колесо — рекомендуется выбирать зимние шины с нагрузкой 30-35 %;

тип — зимние варианты маркируются буквенными обозначениями «M+S» либо «Winter»;

сертификация — E (сертифицировано для ЕС) либо DOT (сертификация США);

степень сцепления с мокрой дорогой — буквы от A до G;

топливная экономичность — буквы A-G.

Источник: Ship-Ship.ru