Cadillac повысит цены на автомобили в России c 1 января

Компания Cadillac с 1 января 2018 года в России изменит цены на две модели, и они существенно подорожают.

Так, с нового года на российском рынке в среднем на 300 тысяч рублей станет дороже кроссовер Cadillac XT5, а большой внедорожник Escalade прибавит в цене 400 тысяч рублей.

В целом подорожание будет на 6-8% в зависимости от комплектации. Также в российском офисе Cadillac напомнили, что до конца декабря на модели марки действуют специальные предложения, которые позволяют получить скидку на автомобиль до 300 тысяч рублей.

Недавно мы сообщали, что GM прекратил поставки в РФ моделей Cadillac и Chevrolet белорусской сборки.

Стоит отметить, что с 1 января на российском рынке подражают и 22 модели компания BMW.