Дилеры Chevrolet в РФ продали рекордное количество купе Camaro

На российском рынке купе от Chevrolet предлагается в одной комплектации с 2,0-литровым мотором.

Компания Chevrolet рассказала про российские продажи легендарного купе Camaro, и как оказалось, в 2017 году американский автопроизводитель реализовал 200 единиц Chevrolet Camaro.

Это оказался своеобразный рекорд за всю историю продаж модели в РФ. Напомним, что Chevrolet Camaro в России предлагается в единственной комплектации 2LT с пакетом дополнения RS.

Для модели предусмотрен только 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 238 лошадиных сил при 400Нм.

Трансмиссия для купе только восьмиступенчантая автоматическая. С таким двигателем Camaro разгоняется до первой сотни за 5,9 секунд. Стоимость американского спорткара в РФ составляет 2 890 000 рублей.