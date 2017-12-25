Новый кроссовер Audi Q8 сфотографировали в Москве

Несколько дней назад стали известны сроки выхода нового кроссовера от немецкой марки на российском рынке. Между тем новинку снова удалось сфотографировать на российских дорогах.

Замечен автомобиль был в Москве, а фотографии оказались в распоряжении издания АвтоВзгляд. Как уже сообщалось не раз, новинка основана на платформе MLB.

В моторной гамме кроссовера будут бензиновые и дизельные агрегаты, в том числе и четырехлитровый мотор.

Также модель будет предложена с гибридной силовой установкой, которая разрабатывалась совместно с специалистами Porsche.

Напомним, что дебют Audi Q8 состоялся на автосалоне в Детройте в начале этого года.