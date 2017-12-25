В РФ стартовали «живые» продажи нового кроссовера Changan CS75

До официальных дилеров добрались первые экземпляры нового китайского кроссовера Changan CS75. На российском рынке эту модель оценили от 1 249 000 рублей и первые экземпляры кроссовера прибыли в РФ из Китая, в следующем году его начнут собирать в России.

Changan CS75 предлагается в двух комплектациях – «Комфорт» и «Люкс», обе модификации получили 1,8-литровый турбомотор с 163-сильной отдачей и автоматическую коробку передач, причем кроссовер предлагается в переднеприводной и полноприводной версии.

За базовую версию – «Комфорт» дилерские центры марки попросят 1 249 000 рублей, вторая комплектация – «Люкс», стоит от 1 349 000 рублей, а полноприводная версия обойдется на 90 тысяч дороже.

В базовой версии большого кроссовера присутствует две подушки безопасности, подогрев передних сидений, датчики парковки и кондиционер.

В более дорогой версии появится круиз-контроль, боковые подушки безопасности, камера заднего вида, а также отделка рулевого колеса натуральной кожей.