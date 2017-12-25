В Fiat Chrysler Automobiles NV сообщили об отзывной кампании, в рамках которой на сервис будет отправлено 1.8 миллиона грузовиков и пикапов.
Концерн Fiat Chrysler отзывает 1,8 млн пикапов
25.12.2017 17:13
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Причиной отзывной кампании становится дефект, выявленный в коробке передач, в которой есть вероятность отключения режима парковки.
Из-за этого транспортное средство может начать самопроизвольное движение. В частности речь идет об автомобилях, которые сошли с конвейера в период с 2009 по 2017 год.
Среди моделей авто оказались пикапы Ram, а также грузовые автомобили с малой грузоподъемностью.
Большая часть из отзывных машин была реализована на территории США.
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