Названы авто, которыми больше всего довольны и не довольны владельцы

Новый рейтинг автомобилей по уровню удовлетворенности владельцев своим автомобилем был составлен изданием Consumer Reports. Это американское интернет-издание составляет рейтинг ежегодно на основании опроса.

В рейтинге оказалось десять моделей, среди которых есть электрокары и популярные спорткары. Так, на первом месте расположился американский электрокар Tesla Model S.

Владельцы этого авто остались довольны достаточно быстрой зарядкой батарей и большим запасом хода. Второе место в списке досталось спорткару Porsche 911.

Преимуществами этого авто стали мощные моторы, хорошая шумоизоляция, а также салон. Chevrolet Corvette ворвался в тройку лучших, а в первой пятерке оказались Lincoln Continental и Ford F-350.

Шестое место в рейтинге оказалось за Mazda MX-5 Miata, а седьмая строчка досталась Toyota Prius. Такие модели как Tesla Model X, Honda Odyssey и Dodge Challenger замыкают ТОП-10.

Кроме этого, Consumer Reports опубликовало и другой рейтинг, где указаны авто, с низким уровнем удовлетворенности.

В этом антирейтинге самым худшим оказался Mercedes-Benz GLA, у которого оказалась плохой автоматическая трансмиссия, плохая шумоизоляция, а работать с мультимедийной системой модели стало сложнее.

Nissan Sentra стал вторым в этом списке из-за нехватки мощности двигателя, за счет чего модель называют очень медленной.

О подвеске автомобиля владельцы также не могут отозваться хорошо. У Acura ILX, расположившемся на третьей строке, владельцы отметили плохую шумоизоляцию, подвеску и оказались недовольным работой двигателя объёмом 2,4 литра.

В этом списке также расположились Chevrolet Trax, Nissan Versa Sedan, Dodge Journey, Infiniti QX60, Ford Transit Connect, Fiat 500 и Dodge Grand Caravan.

Эксперты назвали оправдавшие и не оправдавшие ожидания автомобили‍