Опубликованы «живые» фото Volkswagen Touareg 2018 без камуфляжа

Не так давно стала известна дата презентации нового поколения модели Volkswagen Touareg , а теперь в Сети появились и первые фото новинки без камуфляжа. Снимки оказались в распоряжении зарубежных автомобильных изданий.

Volkswagen Touareg 2018 модельного года представят в начале следующего года. Модель получит дизайн, выполненный по мотивам концептуальной модели T-Prime GTE.

Впрочем, передняя и задняя часть кроссовера будет выполнена в стилистике нового VW Arteon. Так, у модели будут хромированные элементы и тонкая задняя оптика.

В основе авто расположится платформа MLB Evo, известная по моделям Audi Q7, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

Моторная гамма, как ожидается будет представлена трехлитровым TDI, бензиновыми агрегатами и гибридной силовой установкой.