Не так давно в Сеть слили фото нового кроссовера баварской марки, который засняли на заводе компании. Теперь самый большой кроссовер BMW выехал на дороги, правда тестируют его в камуфляжной пленке.

Как ожидается, продажи флагманского кроссовера компании BMW X7 стартуют в конце следующего года. Предсерийный прототип автомобиля под названием BMW X7 iPerformance был представлен в начале осени и судя по фото серийная версия будет повторять дизайн прототипа.

Уже известно, что новинка получит длину 5 020 мм, ширину – 2020 мм, а высоту 1 800 мм, а размер колесной базы составит 3010 мм.

Для клиентов предложат шести- и семиместную версии, а под капотом будет устанавливаться 4,4-литровый твин-турбо бензиновый и турбированные дизельные моторы.

В дальнейшем для автомобиля предложат плагин-гибридную версию.