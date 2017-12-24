В 2017 году экспорт легковых автомобилей из России увеличился на 35%

В 2017 году автопроизводители из России на экспорт отправили около 37 тыс. единиц новых автомобилей. Экспортные данные указаны без учета стран, входящих в Таможенный Союз.

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», за период январь-ноябрь в другие страны было отправлено 37 тыс. автомобилей (+35%), причем самым большим экспортером по-прежнему считается марка Skoda, которая отправила в ЕС 15,7 тыс. ед. кроссоверов Yeti.

На втором месте компания «АВТОВАЗ», которая за отчетный период отгрузила своим экспортерам 9,4 тыс. ед. автомобилей марки LADA.

Третье место у марки Renault, которая за 11 месяцев отправила 3,4 тыс. авто. Среди моделей первое место у Skoda Yeti, на второй строчке LADA 4х4 – 4,5 тыс. ед., на третьем месте Renault Duster – 3,3 тыс. ед.

Большая часть автомобилей, экспортированных за рубеж, направляется в Чехию, Украину и Латвию